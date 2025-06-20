Украина пережила атаку / © Associated Press

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В ночь на 20 июня россияне снова атаковали Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал 86 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Миллерово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Чауда — ТОТ Крыма», — говорится в сообщении.

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По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 70 вражеских БпЛА типа «Shahed» (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны. 34 — сбиты огневыми средствами поражения, 36 — локационно потеряны.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.

Ранее сообщалось, что РФ в очередной раз массированно ударила по Одессе дронами. В центре города, вследствие попадания дрона, горела многоэтажка.