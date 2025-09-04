Ночная атака по Украине: сколько "Шахедов" летело и где произошли прилеты

Украинцы пережили атаку / © Getty Images

Реклама

В ночь на 4 сентября россияне снова устроили воздушную атаку по Украине.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

«Враг атаковал 112 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям. По состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 84 вражеских БпЛА типа „Shahed“ и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге и востоке страны», — говорится в сообщении ведомства.

Реклама

Однако зафиксировано попадание 28 ударных БПЛА на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Напомним, россияне атаковали Одесский район. Повреждены склады и транспорт. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работали спасатели.