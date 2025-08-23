- Дата публикации
Ночная атака по Украине: в каких регионах РФ била "Шахедами"
Враг снова устроил воздушную атаку по украинским городам. Зафиксировано попадание в трех областях.
В ночь на 23 августа россияне снова атаковали Украину — выпустили ударные беспилотники.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
«Противник атаковал 49 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 36 вражеских «Shahed» и дронов-имитаторов разных типов на севере, востоке и в центре страны.
«Зафиксировано попадание 13 БпЛА в 7 локациях в Донецкой, Днепропетровской и Сумской областях», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в ночь на 23 августа во время захода на посадку погиб пилот украинского истребителя МиГ-29 Сергей Бондарь. Сейчас причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются.