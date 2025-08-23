Ночная атака по Украине: в каких регионах РФ била "Шахедами"

Украина пережила атаку / © Associated Press

В ночь на 23 августа россияне снова атаковали Украину — выпустили ударные беспилотники.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал 49 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 36 вражеских «Shahed» и дронов-имитаторов разных типов на севере, востоке и в центре страны.

«Зафиксировано попадание 13 БпЛА в 7 локациях в Донецкой, Днепропетровской и Сумской областях», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 августа во время захода на посадку погиб пилот украинского истребителя МиГ-29 Сергей Бондарь. Сейчас причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются.