Ночная атака по Украине: в каких регионах РФ била "Шахедами"

Враг снова устроил воздушную атаку по украинским городам. Зафиксировано попадание в трех областях.

Украина пережила атаку

Украина пережила атаку / © Associated Press

В ночь на 23 августа россияне снова атаковали Украину — выпустили ударные беспилотники.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал 49 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 36 вражеских «Shahed» и дронов-имитаторов разных типов на севере, востоке и в центре страны.

«Зафиксировано попадание 13 БпЛА в 7 локациях в Донецкой, Днепропетровской и Сумской областях», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 августа во время захода на посадку погиб пилот украинского истребителя МиГ-29 Сергей Бондарь. Сейчас причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются.

