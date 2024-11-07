Ночная атака по Украине: в одной из областей ввели отключение света

В Житомирской области после ночной и утренней атаки российских беспилотников применили аварийные отключения электроэнергии для пользователей.

Об этом сообщило "Житомироблэнерго".

"В связи с очередной атакой врага на энергетическую инфраструктуру области есть аварийные отключения в Коростенском, Житомирском и Звягельском районах", — сообщили в компании.

Все соответствующие службы задействованы для устранения повреждений.

Напомним, "Шахеды" ночью атаковали ряд областей Украины. Особенно пострадали Киев и Одесса.

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