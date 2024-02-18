Ночная атака по Украине: в Воздушных силах рассказали, сколько ракет и "Шахедов" удалось сбить

Некоторые ракеты и БпЛА, к сожалению, достигли своих целей.

В ночь на 18 февраля армия РФ атаковала территорию Украины. Силами ПВО были сбиты 12 "Шахедов" и одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Враг выпустил:

6 зенитных управляемых ракет С-300 (Донецкая область),

3 крылатые ракеты Х-22 (Воронежская),

1 управляемую авиационную ракету Х-59 (Запорожская),

14 ударных беспилотников типа Shahed (Приморско-Ахтарск, Курск).

Украинские бойцы уничтожили 12 "Шахедов" и одну ракету Х-59 в пределах Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областей.

"К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы", – отмечают в ВС ВСУ.

Примечательно, что около 6 утра воины воздушного командования "Восток" приземлили очередной российский самолет — истребитель-бомбардировщик Су-34 на Восточном направлении.

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