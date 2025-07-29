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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Ночная атака по Украине: враг запустил 2 ракеты и 37 дронов — сколько сбила ПВО

Из-за ночной атаки по Украине зафиксированы попадания пяти дронов и двух ракет в трех локациях.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Ракетно-дроновая атака по Украине

Ракетно-дроновая атака по Украине

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Для атаки по Украине в ночь на 29 июля российская армия применила две баллистические ракеты, 37 дронов «Шахед» и беспилотников-имитаторов. Противовоздушная оборона сбила и подавила 32 вражеских БпЛА.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Российские войска атаковали Украину двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» из Ростовской области и оккупированного Крыма, а также 37-ю ударными дронами типа «Шахед» и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Курск, Гвардейское.

Вражескую воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По данным на утро, ПВО сбила/подавлила 32 «Шахеда» (беспилотники других типов) на севере и востоке Украины.

В то же время произошли попадания пяти дронов и двух ракет в трех локациях. Еще в двух локациях зафиксированы падения сбитых (обломки) целей.

Напомним, в ночь на 29 июля российские захватчики ударили по исправительной колонии в Запорожской области. Жертвами атаки стали по меньшей мере 16 человек, еще десятки получили ранения.

Также ночью враг нанес ракетный удар по Каменскому Днепропетровской области, повредив в частности роддом. Есть погибшие и раненые. Под российской атакой также находились Никопольский и Синельниковский районы области: зафиксированы многочисленные разрушения.

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