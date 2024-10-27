Ночная атака по Югу: Братчук рассказал о дронах-обманках

Россия применяет дроны-обманки, чтобы перегрузить украинскую систему ПВО и отвлечь внимание от реальных целей.

Вечером субботы, 26 октября, оккупанты атаковали Одесщину и Николаевщину баллистикой и дронами. Россияне запустили "Искандер-М" с территории оккупированного Крыма, а также большое количество дронов-камикадзе.

Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в комментарии 24 Каналу.

"О последствиях баллистической атаки пока не сообщается. Надеюсь, что ничего критичного не случилось", – сообщил спикер.

По его словам, российские дроны летели якобы "транзитом" через север Одесской области. Поэтому в регионе была объявлена воздушная тревога, а средства ПВО и мобильные огневые группы отрабатывали вражеские воздушные цели.

"У нас нет такого понятия "коридор", "транзит". Если летит, то надо сбивать, чтобы оно не вылетало в соседних регионах. На сегодняшний день, по сведениям командования Воздушных сил, активно поработали наши побратимы именно на Одесщине", — пояснил Братчук.

Также велась боевая работа в Николаевской области, там были сбиты 4 "Шахеда". Итоги по Одесской области пока подводятся и будут известны несколько позже.

"Юг постоянно работает, потому что летит каждый день, каждую ночь, и видим, что враг останавливаться пока не собирается", — подчеркнул спикер.

В то же время захватчики используют много дронов-обманок.

"Это так называемые "Герберы", которые локационно выглядят как "Шахеды", а на самом деле сделаны из фанеры и пластика. Однако по ним тоже нужно проводить соответствующую боевую работу", – добавил Сергей Братчук.

Напомним, Россия использует новые дроны-камикадзе для атак. Несмотря на дешевую конструкцию, они представляют серьезную угрозу.

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