Ночная атака: повреждено здание энергетического объекта в Хмельницкой области

В результате атаки россиян ночью, 13 мая, поврежден энергетический объект в Хмельницкой области.

Об этом сообщает Минэнерго.

Отмечается, что из-за массированного обстрела, нанесенного врагом в ночь на 13 мая, взрывной волной повреждено здание одного из энергетических объектов в Хмельницкой области. Энергоснабжение и газоснабжение в регионе остается стабильным, отключений потребителей нет.

В то же время в 6 прифронтовых и приграничных областях часть потребителей остается без света из-за повреждений в результате предварительных обстрелов. Это абоненты в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Энергетическая система работает стабильно.

Хмельницкий попал под вражеский обстрел

В ночь на 13 мая Хмельницкая область подверглась враждебному обстрелу. Под удар оккупантов попали объекты гражданской инфраструктуры и промышленные объекты, а также многоэтажные и индивидуальные жилые дома. Об этом сообщил городской голова Хмельницкого Александр Симчишин.

В областном центре от удара пострадали учебные заведения, медицинские учреждения и административные здания. В результате обстрела повреждены жилые дома. Есть пострадавшие.

Четыре вражеских дрона, которые не удалось сбить ПВО, попали по территории Хмельницкой области.