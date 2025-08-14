ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
185
Время на прочтение
1 мин

Ночная атака ракетами, Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности: главные новости ночи 14 августа 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 14 августа 2025 года:

  • Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности и потребует от Путина прекратить войну — МИД Франции Читать далее –>

  • Россия атаковала Сумщину баллистическим вооружением — ПС Читать далее –>

  • В российском Волгограде пылает НПЗ после атаки дронов (фото) Читать дальше –>

  • Ночью враг атаковал Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

  • Путин не собирается заканчивать войну, но хочет избежать санкций — эксперт Atlantic Council Читать далее –>

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie