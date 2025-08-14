- Дата публикации
Ночная атака ракетами, Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности: главные новости ночи 14 августа 2025 года
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 14 августа 2025 года:
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности и потребует от Путина прекратить войну — МИД Франции
Россия атаковала Сумщину баллистическим вооружением — ПС
В российском Волгограде пылает НПЗ после атаки дронов (фото)
Ночью враг атаковал Украину ударными беспилотниками
Путин не собирается заканчивать войну, но хочет избежать санкций — эксперт Atlantic Council