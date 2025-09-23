- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 177
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночная атака РФ на Одесщину: что известно о жертвах и разрушениях
Агрессия РФ против мирных украинцев унесла еще одну жизнь в Одесской области.
Российские войска 23 сентября в очередной раз атаковали Одесщину . Погиб человек.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Из-за ночного удара окупантов по Одесской области, констатировали спасатели, известно о жертве. Есть и потерпевшие.
«К сожалению, погибла одна женщина, еще три человека пострадали», — отметили в ГСЧС.
В результате атаки фиксируются немалые разрушения:
возник пожар в 5 торговых киосках, который пожарные оперативно ликвидировали;
повреждены здания гостиницы, Укрпочты, Укртелекома, дома культуры, центра предоставления админуслуг и несколько автомобилей.
Как уточнил глава Одесской ОВА Олег Кипер, россияне били баллистическими ракетами по гражданской инфраструктуре города Татарбунары Белгород-Днестровского района. Это был целеустремленный удар.
Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.
Ранее, 20 сентября, РФ также атаковала Одесскую область. В результате удара возник пожар в складском помещении фермерского хозяйства. В частности, есть разрушение складского здания с сельскохозяйственной техникой.
"К счастью, никто не пострадал", - констатировали в ГСЧС.