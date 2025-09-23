ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
177
Время на прочтение
1 мин

Ночная атака РФ на Одесщину: что известно о жертвах и разрушениях

Агрессия РФ против мирных украинцев унесла еще одну жизнь в Одесской области.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Одесщина 23 сентября

Одесщина 23 сентября

Российские войска 23 сентября в очередной раз атаковали Одесщину . Погиб человек.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Из-за ночного удара окупантов по Одесской области, констатировали спасатели, известно о жертве. Есть и потерпевшие.

«К сожалению, погибла одна женщина, еще три человека пострадали», — отметили в ГСЧС.

В результате атаки фиксируются немалые разрушения:

  • возник пожар в 5 торговых киосках, который пожарные оперативно ликвидировали;

  • повреждены здания гостиницы, Укрпочты, Укртелекома, дома культуры, центра предоставления админуслуг и несколько автомобилей.

Как уточнил глава Одесской ОВА Олег Кипер, россияне били баллистическими ракетами по гражданской инфраструктуре города Татарбунары Белгород-Днестровского района. Это был целеустремленный удар.

Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.

Ранее, 20 сентября, РФ также атаковала Одесскую область. В результате удара возник пожар в складском помещении фермерского хозяйства. В частности, есть разрушение складского здания с сельскохозяйственной техникой.

"К счастью, никто не пострадал", - констатировали в ГСЧС.

Дата публикации
Количество просмотров
177
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie