Ночная атака РФ на Одесщину: что известно о жертвах и разрушениях

Одесщина 23 сентября

Российские войска 23 сентября в очередной раз атаковали Одесщину . Погиб человек.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Из-за ночного удара окупантов по Одесской области, констатировали спасатели, известно о жертве. Есть и потерпевшие.

«К сожалению, погибла одна женщина, еще три человека пострадали», — отметили в ГСЧС.

В результате атаки фиксируются немалые разрушения:

возник пожар в 5 торговых киосках, который пожарные оперативно ликвидировали;

повреждены здания гостиницы, Укрпочты, Укртелекома, дома культуры, центра предоставления админуслуг и несколько автомобилей.

Как уточнил глава Одесской ОВА Олег Кипер, россияне били баллистическими ракетами по гражданской инфраструктуре города Татарбунары Белгород-Днестровского района. Это был целеустремленный удар.

Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.

Ранее, 20 сентября, РФ также атаковала Одесскую область. В результате удара возник пожар в складском помещении фермерского хозяйства. В частности, есть разрушение складского здания с сельскохозяйственной техникой.

"К счастью, никто не пострадал", - констатировали в ГСЧС.