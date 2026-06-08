Ночная атака РФ на Украину: беспилотник залетел в соседнюю страну, слышали взрыв

«Шахед» / © iStock

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В ночь на 8 июня вражеский дрон пересек границу в направлении населенных пунктов Михайловка-Лопатная.

Об этом сообщили в Минобороны Молдовы.

В поле у Лопатны обнаружили его обломки и следы взрыва. Специалисты сейчас выясняют, откуда прилетел беспилотник и что произошло.

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Отметим, этой ночью РФ совершила массированную атаку по Украине с использованием беспилотников.

Напомним, это уже не первый случай обнаружения обломков дронов на территории Молдовы. Так, 25 ноября 2025 года пограничная полиция сообщила, что один из беспилотников приземлился на крышу дома охранника фруктового сада в селе Кухурештий-де-Жос Флорештского района.

17 марта правоохранители получили от местных жителей информацию о подозрительном объекте в селе Тудора. На месте происшествия нашли находившиеся в поле обломки беспилотника рядом с границей с Украиной.

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