Ночная атака РФ на Житомирскую область: спасатели потушили огонь
В Житомирской области ликвидировали пожары на объектах инфраструктуры после ночной атаки.
В Житомирской области спасатели потушили два пожара на объектах инфраструктуры, вспыхнувших из-за ночной атаки российских войск.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Сотрудники ГСЧС работали на местах событий вместе с правоохранителями и офицерами-спасателями общин. Несмотря на сложные условия, пожар удалось оперативно потушить.
«Работу спасателей усложняли воздушные тревоги. Из-за угрозы повторных ударов пожарным приходилось периодически прерывать ликвидацию последствий и отходить в укрытие», — добавили спасатели.
По предварительной информации, в результате атаки в области обошлось без жертв и пострадавших.
Массированная атака РФ по Украине — что известно
В ночь на 7 марта Силы обороны Украины отразили масштабный комбинированный удар РФ по объектам критической инфраструктуры. По состоянию на 09:00 ПВО сбила средствами РЭБ 472 воздушных целей, среди которых 19 ракет и 453 беспилотника разных типов.
Этой ночью российская армия атаковала Киев. Последствия фиксируются в нескольких районах столицы. Есть травмированные местные жители.
Кроме того, Россия нанесла ракетный удар по многоэтажному дому в Харькове. По предварительным данным, погибли двое детей.