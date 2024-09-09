Ночная атака РФ по Украине: сколько дронов и ракет сбила ПВО

В ночь на 9 сентября Россия атаковала Украине ударными дронами "Шахед" и тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69. Силы ПВО сбили две ракеты и шесть БПЛА.

Об этом сообщает Воздушные силы Украины.

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"В ночь на 9 сентября 2024 года противник атаковал тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Курской обл. – РФ и оккупированной Донетчины и 8 ударными БПЛА типа «Shahed» (район пусков: Курск – РФ)", – сказано в сообщении.

По данным ПС, в результате противовоздушного боя сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 6 ударных БпЛА типа "Shahed". Два вражеских беспилотника локационно потеряны на территории Украины (вероятно упали под влиянием средств РЭБ). Также одна из ракет Х-59/69 не достигла своей цели.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской областях.

Напомним, ночью 9 сентября в Киеве были слышны взрывы. Работали силы ПВО.

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