Ночная атака РФ по Украине: сколько дронов сбили Силы ПВО

ПВО / © tsn.ua

В ночь на 2 ноября РФ атаковала Украину двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» и 79 ударными БпЛА. Уничтожены 67 беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Как детализировались, применялись БПЛА типа Shahed, «Гербера» и других типов. Атаковали по направлениям: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ. Из всех дронов около 50 — «Шахеды».

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

«По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 67 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны», — говорится в сообщении.

Впрочем, попадание одной баллистической ракеты, а также — 12 ударных БпЛА на 6 локациях. Фиксируют падение отломков после сбития дронов на 2 локациях.

«Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеcких БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!», — призвали украинцев в Воздушных силах.

Как мы писали ранее, 30 октября РФ нанесла комбинированный удар по Украине.

Так, враг выпустил 705 воздушных целей — «Кинжалы», «Калибры», «Шахеды». Силы ПВО сбили 623 цели. К сожалению, есть многочисленные попадания на 20 локациях по всей стране.