Ночная атака РФ по Украине: сколько дронов уничтожила ПВО

Атака дронами / © ТСН

В ночь на 26 августа армия РФ атаковала Украину 59-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Уничтожено 47 дронов.

Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.

Воздушное нападение осуществлялось по направлениям: Курск, Шаталово, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

«По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 47 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны», — говорится в сообщении.

При этом добавляют в ПС, зафиксировано попадание 12 БпЛА на 9 локациях.

Напомним, в ночь на 25 августа российские войска запустили по Украине 104 ударных беспилотников типа Shahed и дронов-имитаторами разных типов.

«По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны», — отметили в воздушных силах.

Есть попадание 28 беспилотников на 15 локациях, а падение обломков сбитых дронов – на 4 локациях.