- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 645
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночная атака РФ по Украине: сколько дронов уничтожила ПВО
Защитники неба ликвидировали 47 воздушных целей, впрочем есть попадание 12 дронов.
В ночь на 26 августа армия РФ атаковала Украину 59-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Уничтожено 47 дронов.
Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.
Воздушное нападение осуществлялось по направлениям: Курск, Шаталово, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
«По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 47 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны», — говорится в сообщении.
При этом добавляют в ПС, зафиксировано попадание 12 БпЛА на 9 локациях.
Напомним, в ночь на 25 августа российские войска запустили по Украине 104 ударных беспилотников типа Shahed и дронов-имитаторами разных типов.
«По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны», — отметили в воздушных силах.
Есть попадание 28 беспилотников на 15 локациях, а падение обломков сбитых дронов – на 4 локациях.