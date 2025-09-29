Ночная атака РФ по Украине: сколько дронов уничтожила ПВО

Атака РФ по Украине / © tsn.ua

В ночь на 29 сентября Россия атаковала Украину 32 ударными БПЛА. Уничтожены 23 единицы.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Детали о ночной атаке

Оккупанты применили беспилотники типа Shahed, «Гербера» и беспилотниками других типов направлений: Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ. Около 20 из них — «Шахеды». Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

«По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 23 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны», — говорится в сообщении.

При этом имеется попадание 9 ударных БпЛА на 8 локациях.

«Атака продолжается — на севере и востоке новые группы ударных БПЛА. Соблюдайте меры безопасности!», — призвали в ПС.

Как мы писали ранее, в ночь на 28 сентября в Киевской области была объявлена воздушная тревога. Работали Силы ПВО по российским БПЛА.

Жителей просили оставаться в укрытиях до отбоя тревоги, потому что это может сберечь жизнь. Напоминали и о важности сохранять информационную тишину. Помните, что не следует снимать и публиковать в Сети работу украинских защитников.