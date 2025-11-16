- Дата публикации
Ночная атака РФ по Украине: сколько целей сбила ПВО
Россия массированно атаковала Украину БПЛА и ракетой. Устранено 139 враждебных целей.
В ночь на 16 ноября РФ ударила по Украине 176 дронов. Также была применена одна баллистическая ракета "Искандер-М". Сбиты 139 беспилотников.
Об этом информируют Воздушные силы ВС Украины.
Враг применил ударные БпЛА типа Shahed, Гербер и беспилотники других типов.
Оружие было выпущено по направлениям:
Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ,
Чауда - ТОТ АР Крым;
Ростовская обл. - РФ.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
"По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 139 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", - отмечается в сообщении.
Впрочем, зафиксировано попадание 37 ударных БпЛА на 14 локациях. Есть и падение обломков на двух локациях.
Украинцев призывают находиться в безопасных местах, потому что атака продолжается в воздушном пространстве новые группы враждебных БПЛА.
Ранее в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога.