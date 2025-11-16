Ночная атака РФ по Украине: сколько целей сбила ПВО

Воздушные силы ВС Украины

В ночь на 16 ноября РФ ударила по Украине 176 дронов. Также была применена одна баллистическая ракета "Искандер-М". Сбиты 139 беспилотников.

Об этом информируют Воздушные силы ВС Украины.

Враг применил ударные БпЛА типа Shahed, Гербер и беспилотники других типов.

Оружие было выпущено по направлениям:

Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ,

Чауда - ТОТ АР Крым;

Ростовская обл. - РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 139 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", - отмечается в сообщении.

Впрочем, зафиксировано попадание 37 ударных БпЛА на 14 локациях. Есть и падение обломков на двух локациях.

Украинцев призывают находиться в безопасных местах, потому что атака продолжается в воздушном пространстве новые группы враждебных БПЛА.

Ранее в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога.