Ночная атака РФ: в Киеве и Николаеве есть погибшие, во многих городах разрушения

Последствия обстрела Киевщины / © t.me/Mykola_Kalashnyk

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В ночь на 24 мая Россия совершила массированную воздушную атаку на ряд украинских регионов. Под удар попали Киевщина, Харьков, Тернополь, Николаев и Конотоп.

Киевская область: трое погибших, десять раненых

Как сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник, тела двух погибших обнаружили во время тушения пожара в Обуховском районе, еще один человек погиб в результате удара в Бучанском районе.

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«Еще десять человек получили ранения», — уточнил глава области.

Харьков: ранены три человека, в том числе ребенок

В ночь на 24 мая Харьков подвергся очередной воздушной атаке. По данным мэра Игоря Терехова, повреждено остекление в нескольких многоквартирных домах.

«Один ребенок получил ранение обломками стекла, ему оказывается медицинская помощь», — сообщил он.

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Впоследствии стало известно, что количество пострадавших в Шевченковском районе выросло до трех человек.

Тернополь: попадание по промышленному предприятию

В 02:56 в промзоне Тернополя в результате попадания, вероятно, ракеты «Калибр», частично повреждено здание одного из промышленных предприятий, после чего возник пожар.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Негода. Информация о потерпевших не поступала.

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Конотоп: обесточен ряд улиц, есть повреждения инфраструктуры

В Конотопе Сумской области в результате комбинированной атаки частично обесточены некоторые улицы, поврежден объект инфраструктуры.

"Это была самая массированная атака на наш город, пожалуй, со времен Второй мировой", - отметил мэр Артем Семенихин. Жертв и раненых нет.

Николаев: один человек погиб

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В Николаеве в результате обстрела погиб один человек. Детали пока уточняются.

Ранее сообщалось, что в результате вражеской атаки в ночь на 25 мая по объектам гражданской инфраструктуры Киева зафиксировано повреждение общежития, с возгоранием, а также падение обломков сбитых вражеских БПЛА в нескольких локациях в Голосеевском районе.

Мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 25 мая совершили массированный ракетный обстрел Украины .