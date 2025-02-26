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Ночная атака РФ в Киевской области: есть погибший и раненые

Ночная атака РФ в Киевской области: есть погибший и раненые

В результате атаки дронов в Киевской области погиб один человек, повреждены дома и автомобили, продолжается ликвидация последствий. / Фото: Киевская областная госадминистрация

На месте работают оперативные группы, продолжающие фиксировать последствия удара и помогать пострадавшим.

Ночью вражеские дроны атаковали Киевскую область, повлекшие разрушения, пожары и жертвы.

Об этом сообщила Киевская ОВА.

В результате удара в Бучанском районе погиб один человек, еще два человека получили ранения.

Тело погибшего спасатели обнаружили при ликвидации пожара в двухэтажном частном доме. Огонь охватил площадь 200 кв. м, но был полностью погашен спасателями.

В соседнем населенном пункте пострадала девушка 2005 года рождения – ее с ранением затылка госпитализировали в больницу.

Также травмировался мужчина 1981 года рождения, получивший ранение кисти, но от госпитализации отказался.

По предварительным данным, в результате атаки РФ в Бучанском районе:

  • повреждено 5 частных домов;
  • выбиты окна в 4 многоэтажках;
  • разрушены 2 гаража;
  • 3 автомобиля полностью уничтожены, еще 8 – повреждены.
Последствия вражеской атаки / ©
Последствия вражеской атаки
Последствия атаки РФ в Киевскую область / ©
Последствия атаки РФ в Киевскую область

Напомним, в ночь на 26 февраля в Харькове один из вражеских дронов попал в 9-этажный жилой дом в Киевском районе города.

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