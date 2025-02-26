Ночная атака РФ в Киевской области: есть погибший и раненые

На месте работают оперативные группы, продолжающие фиксировать последствия удара и помогать пострадавшим.
Ночью вражеские дроны атаковали Киевскую область, повлекшие разрушения, пожары и жертвы.
Об этом сообщила Киевская ОВА.
В результате удара в Бучанском районе погиб один человек, еще два человека получили ранения.
Тело погибшего спасатели обнаружили при ликвидации пожара в двухэтажном частном доме. Огонь охватил площадь 200 кв. м, но был полностью погашен спасателями.
В соседнем населенном пункте пострадала девушка 2005 года рождения – ее с ранением затылка госпитализировали в больницу.
Также травмировался мужчина 1981 года рождения, получивший ранение кисти, но от госпитализации отказался.
По предварительным данным, в результате атаки РФ в Бучанском районе:
- повреждено 5 частных домов;
- выбиты окна в 4 многоэтажках;
- разрушены 2 гаража;
- 3 автомобиля полностью уничтожены, еще 8 – повреждены.
Напомним, в ночь на 26 февраля в Харькове один из вражеских дронов попал в 9-этажный жилой дом в Киевском районе города.
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