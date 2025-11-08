- Дата публикации
Ночная атака РФ: все ТЭС "Центрэнерго" остановились и больше не генерируют электроэнергию
Это был самый массированный удар по ТЭС с начала войны.
Все ТЭС «Центрэнерго» остановились после ночной атаки РФ и больше не генерируют электроэнергию.
Об этом сообщила пресс-служба «Центрэнерго».
В сообщении говорится, что это был самый массированный удар по ТЭС с начала войны.
«Станции в огне! Мы остановились… Сейчас — ноль генерации. Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью! Каждый раз враг бьет еще более жестоко, еще более цинично», — отметили в «Центрэнерго».
Компании принадлежат три тепловые электростанции:
Трипольская ТЭС в Киевской области,
Змиевская ТЭС в Харьковской области,
Углегорская ТЭС Донецкой области.
Напомним, в ночь на 8 ноября Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины: в ряде областей введены аварийные отключения.