Ночная атака РФ: все ТЭС "Центрэнерго" остановились и больше не генерируют электроэнергию

Удар по ТЭС на Киевщине

Все ТЭС «Центрэнерго» остановились после ночной атаки РФ и больше не генерируют электроэнергию.

Об этом сообщила пресс-служба «Центрэнерго».

В сообщении говорится, что это был самый массированный удар по ТЭС с начала войны.

«Станции в огне! Мы остановились… Сейчас — ноль генерации. Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью! Каждый раз враг бьет еще более жестоко, еще более цинично», — отметили в «Центрэнерго».

Компании принадлежат три тепловые электростанции:

Трипольская ТЭС в Киевской области,

Змиевская ТЭС в Харьковской области,

Углегорская ТЭС Донецкой области.

Напомним, в ночь на 8 ноября Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины: в ряде областей введены аварийные отключения.