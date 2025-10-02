Ночная атака России на Украину: сколько дронов сбили Силы ПВО

ПВО / © tsn.ua

Реклама

Ночью 2 октября российские войска атаковали 86 ударными БпЛА. Уничтожены 53 дрона.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Детали обстрела 2 октября

Были применены дроны типа Shahed, Гербер и беспилотниками других типов по направлениям: Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ., Миллерово. Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Реклама

"По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 53 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", - отметили в сообщении.

Однако имеется попадание 31 ударного беспилотника на 6 локациях.

«Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!», — призывали в ПС.

Напомним, в ночь на 2 октября россияне запустили по Украине ударными БПЛА и управляемыми авиабомбами. Движение враждебных БПЛА типа «Шахед» фиксировалось в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской областях.