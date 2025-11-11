Ночная атака России по Украине: сколько дронов сбила ПВО

ПВО, "Шахед" / © tsn.ua

В ночь на 11 ноября Россия атаковала Украину 119 ударными БПЛА. Силами ПВО уничтожены 53 беспилотника.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Детали обстрела 11 ноября

Были применены дроны типа Shahed, Гербер и беспилотниками других типов. Их запускали по направлениям: Курск, Миллерово, Орел, Брянск - РФ. Гвардейское – ТОТ АР Крым, около 80 из них – «шахеды».

Основной удар пришелся на прифронтовые территории Донецкой, Харьковской, Днепропетровской областей и Одесщину.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

«По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 53 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке и юге страны», — говорится в сообщении.

Впрочем, есть и попадание 59 ударных БпЛА на 18 локациях. Падение отломков фиксируют на одной локации.

«Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!», — призвали в Воздушных силах.

Напомним, вечером 10 ноября в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Была угроза баллистики.