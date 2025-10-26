Ночная атака России по Украине: сколько дронов сбили Силы ПВО

Атака БпЛА / © tsn.ua

В ночь на 26 октября РФ атаковала 101 ударным беспилотником . Силами ПВО уничтожено 90 летательных аппаратов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Противник применил БпЛА типа Shahed, Гербер и беспилотниками других типов. Оружие летело по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым. По подсчетам, около 60 из них – «Шахеды».

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

«По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 90 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны», — говорится в сообщении.

Впрочем, есть и попадание пяти ударных БпЛА на 4 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

«Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!», — отметили в ВС ВСУ.

Напомним, 26 октября, россияне ударили по Киеву «Шахедами» . В столице повреждены жилые дома и многие пострадавшие. К сожалению, есть жертвы.

В частности последствия фиксируют в Деснянском районе. Там погибли три человека и 27 пострадали.

В Оболонском районе предварительно без пострадавших.