Ночная атака России: ПВО уничтожила все 39 вражеских "шахедов", два "Орлана" и ракету Х-59

В Воздушных силах рассказали о результатах ночной работы с отражения массированной атаки РФ.

Ночью 2 января российские оккупанты нанесли по Украине массированный удар беспилотниками-камикадзе иранского производства "Shahed-131/136". ПВО уничтожила все "шахеды", которые запустили оккупанты, а еще два "Орлан-10" и Х-59.

Об этом сообщает командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в Telegram-канале.

В результате боевой работы, противовоздушной обороной Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, все 39 ударных БПЛА уничтожены.

"К отражению нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация Воздушных Сил и мобильные огневые группы. Все активнее привлекается техника и вооружение, предоставленные Украине нашими западными партнерами", — говорится в сообщении.

Кроме того, защитники неба уничтожили два БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и управляемую авиационную ракету Х-59.

Напомним, в Украине поздно вечером, 1 января объявили масштабную воздушную тревогу. "Покраснели" все регионы, кроме западных.

Ночь на 2 января 2023 года оказалась неспокойной. Несколько вражеских мопедов летели в сторону Одессы со стороны Коблево.

Впоследствии в Днепре и Запорожье раздались взрывы. По предварительной информации, это работа ПВО.

На территории Полтавской области тоже работала ПВО.

Киевская область вторую ночь подряд также отражала атаки дронов. Ночью оккупанты повредили в регионе объект критической инфраструктуры и дома людей.

Над Киевом было сбито 22 воздушных цели.

Ранее украинцев предупредили, что Россия может атаковать регионы дронами, пока готовится к новому массированному ракетному удару.

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