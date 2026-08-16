- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 293
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночная атака России: власти сообщили о пострадавших и пожарах в двух городах
Также в столице зафиксировали падение обломков и возгорание.
В результате вражеского обстрела Украины в ночь на 16 августа власти сообщили о пострадавших в Киеве и Кривом Роге.
Об этом информируют КМВА и глава Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.
«По состоянию на 03:35 известно об одном пострадавшем человеке в столице. Службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки», — проинформировали в КМВА.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Оболонском районе в результате атаки россиян произошло падение обломков.
По его словам, из-за этого загорелись нежилые помещения по двум адресам. Около одного из них также горят несколько автомобилей.
Кроме того, в Голосеевском районе возник пожар на территории нежилой застройки.
По информации местных телеграмм-каналов, враг атаковал Книжный рынок на Почайной, где загорелся пожар.
Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в свою очередь сообщил о пострадавшем в Кривом Роге.
По его словам, один человек получил ранения в результате российской атаки. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что враг в ночь на 16 августа атаковал Киев баллистическими ракетами.
Мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 16 августа атаковали Украину баллистическими ракетами.