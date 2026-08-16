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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Ночная атака России: власти сообщили о пострадавших и пожарах в двух городах

Также в столице зафиксировали падение обломков и возгорание.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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РФ обстреляла Украину

РФ обстреляла Украину / © Getty Images

В результате вражеского обстрела Украины в ночь на 16 августа власти сообщили о пострадавших в Киеве и Кривом Роге.

Об этом информируют КМВА и глава Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.

«По состоянию на 03:35 известно об одном пострадавшем человеке в столице. Службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки», — проинформировали в КМВА.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Оболонском районе в результате атаки россиян произошло падение обломков.

По его словам, из-за этого загорелись нежилые помещения по двум адресам. Около одного из них также горят несколько автомобилей.

Кроме того, в Голосеевском районе возник пожар на территории нежилой застройки.

По информации местных телеграмм-каналов, враг атаковал Книжный рынок на Почайной, где загорелся пожар.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в свою очередь сообщил о пострадавшем в Кривом Роге.

По его словам, один человек получил ранения в результате российской атаки. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что враг в ночь на 16 августа атаковал Киев баллистическими ракетами.

Мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 16 августа атаковали Украину баллистическими ракетами.

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