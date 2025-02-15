Ночная атака россиян по Украине: в каких регионах содрогались от взрывов

В ночь на 15 февраля 2025 года россияне устроили воздушную атаку по Украине — запустили ударные беспилотники.

О деталях атаки сообщили Воздушные силы Украины.

"С 20.30 14 февраля противник атаковал 70 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Чауда — Крым", — говорится в сообщении.

По состоянию на 09.00 подтверждены сбитие 33 "Shahed" и беспилотников других типов в Николаевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

37 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Напомним, в Киевской области обнаружили обломки вражеского БпЛА на льду.

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