Ночная атака российской армии по Украине: сколько дронов сбило ПВО

Ночью на среду, 25 октября, российская армия атаковала Украину беспилотниками "Shahed". Силы противовоздушной обороны уничтожили все 11 дронов-камикадзе.

Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

"Ночью против 25 октября, российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 11 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены все вражеские БпЛА", — говорится в сообщении.

Тем временем Воздушные Силы ВСУ добавили, что ночью российские оккупанты атаковали Украину дронами с юго-восточного направления - Приморско-Ахтарская (РФ).

"К отражению воздушного нападения привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы. В частности, противовоздушная оборона работала в Черкасской, Херсонской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой и Николаевской областях", - проинформировали ПС,

Напомним, после полуночи в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. ПС предупреждали об угрозе применения ударных БПЛА. Так, Хмельнитчину ночью атаковали дроны. Силы ПВО сбили все летящие на регион воздушные цели. Впрочем, обломки причинили вред.

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