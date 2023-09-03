Ночная атака Shahed и эвакуация вокзала в Москве: главные новости ночи 3 сентября 2023 года

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Главные новости ночи 3 сентября 2023:
- Россия запустила в сторону Украины несколько групп ударных БПЛА — Воздушные силы Читать далее –>
- Аэропорты Москвы массово упраздняют рейсы, службы проводят эвакуацию Киевского вокзала Читать далее –>
- Хунта Нигеру приняла решение о немедленном выдворении посла Франции Читать далее –>
- В Турции ярко упал метеорит (видео) Читать далее –>
- Коломойский получил подозрение от СБУ и был арестован судом: все подробности дела Читать далее –>
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