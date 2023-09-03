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Ночная атака Shahed и эвакуация вокзала в Москве: главные новости ночи 3 сентября 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
95
Время на прочтение
1 мин
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Ночная атака Shahed и эвакуация вокзала в Москве: главные новости ночи 3 сентября 2023 года

БПЛА Shahed / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 3 сентября 2023:

  • Россия запустила в сторону Украины несколько групп ударных БПЛА — Воздушные силы Читать далее –>
  • Аэропорты Москвы массово упраздняют рейсы, службы проводят эвакуацию Киевского вокзала Читать далее –>
  • Хунта Нигеру приняла решение о немедленном выдворении посла Франции Читать далее –>
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Дата публикации
Просмотры
95
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