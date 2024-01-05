Ночная атака Shahed, США созывают Совбез ООН из-за действий России: главные новости ночи 5 января 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В США опровергли информацию о намерениях утилизировать ракеты ATACMS Читать далее –>
- США созывают Совбез ООН из-за использования Россией ракет КНДР Читать далее –>
- Захватчики вторично за ночь атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
- При одном условии: Пентагон готов передать Украине оружия на $4,2 млрд . Читать дальше –>
- Украинские пилоты в США завершат обучение на F-16 до конца 2024 года Читать далее –>
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