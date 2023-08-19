Ночная атака "шахедами": на Житомирщине РФ нанесла удар по объекту инфраструктуры

По информации ОВА, жертв и пострадавших в результате атаки нет.

Сегодня ночью, 19 августа, во время воздушной тревоги, российские оккупанты дронами-камикадзе атаковали один из объектов инфраструктуры Житомирской области.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

В результате падения обломков сбитого беспилотника возник пожар, который был локализован спасателями.

По информации ОВА, жертв и пострадавших нет. Масштаб повреждений уточняется.

Напомним, что этой ночью, 19 августа, россияне из района Курска выпустили 17 ударных дронов. Воздушные силы сбили 15 из них.

В частности, известно, что оккупанты атаковали Хмельницкую область. В результате атаки две женщины ранены, еще шесть человек обратились в больницу в шоковом состоянии.

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