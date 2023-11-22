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Ночная атака "шахедов", ХАМАС умоляет Израиль о мире: главные новости ночи 22 ноября 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1116
Время на прочтение
1 мин
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Ночная атака "шахедов", ХАМАС умоляет Израиль о мире: главные новости ночи 22 ноября 2023 года

Беспилотник Shahed / Фото: reuters.com

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 22 ноября 2023 года:

  • В Хмельницкой области ПВО отработала по вражеским беспилотникам Читать далее –>
  • По Украине ширилась воздушная тревога из-за угрозы БпЛА Читать далее –>
  • В ЕС заявили, что не могут поставлять Украине больше оружия, потому что она идет на экспорт Читать далее –>
  • Премьер Нидерландов Рютте опережает конкурентов на пост генсека НАТО — Bloomberg Читать далее –>
  • Боевики ХАМАС "умоляют" Израиль о прекращении огня Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
1116
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