Ночная атака "шахедов", ХАМАС умоляет Израиль о мире: главные новости ночи 22 ноября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 22 ноября 2023 года:
- В Хмельницкой области ПВО отработала по вражеским беспилотникам Читать далее –>
- По Украине ширилась воздушная тревога из-за угрозы БпЛА Читать далее –>
- В ЕС заявили, что не могут поставлять Украине больше оружия, потому что она идет на экспорт Читать далее –>
- Премьер Нидерландов Рютте опережает конкурентов на пост генсека НАТО — Bloomberg Читать далее –>
- Боевики ХАМАС "умоляют" Израиль о прекращении огня Читать далее –>
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