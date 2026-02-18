ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
144
Время на прочтение
1 мин

Ночная атака «Шахедов» на Николаев: есть разрушения

Российские дроны ударили по жилому сектору Николаева, оставив людей без крыши над головой.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Сбивание российских "Шахедов"

Сбивание российских «Шахедов» / © ТСН

Российские войска в ночь на 18 февраля атаковали Николаев дронами «Шахед». Из-за атаки разрушен один и поврежден еще ряд частных жилых домов.

Об этом сообщила Николаевская ОВА.

Во время ночной атаки вражеских «Шахедов» в Николаеве был полностью разрушен частный дом, а еще семь домов получили повреждения от взрывной волны.

На месте попадания вспыхнул пожар, однако, к счастью, обошлось без жертв и раненых.

Напомним, в ночь на 18 февраля в Николаеве прогремели взрывы во время атаки беспилотников.

К слову, вечером 17 февраля РФ атаковала Запорожье «Шахедами», повредив жилые дома. По обновленным данным ГСЧС, количество пострадавших возросло до семи: травмированы четверо взрослых и двое детей (в возрасте 1,5 и 11 лет), 48-летняя женщина погибла. Спасательные работы завершены, на месте работают коммунальщики.

Дата публикации
Количество просмотров
144
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie