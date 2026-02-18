Ночная атака «Шахедов» на Николаев: есть разрушения

Сбивание российских «Шахедов» / © ТСН

Российские войска в ночь на 18 февраля атаковали Николаев дронами «Шахед». Из-за атаки разрушен один и поврежден еще ряд частных жилых домов.

Об этом сообщила Николаевская ОВА.

Во время ночной атаки вражеских «Шахедов» в Николаеве был полностью разрушен частный дом, а еще семь домов получили повреждения от взрывной волны.

На месте попадания вспыхнул пожар, однако, к счастью, обошлось без жертв и раненых.

Напомним, в ночь на 18 февраля в Николаеве прогремели взрывы во время атаки беспилотников.

К слову, вечером 17 февраля РФ атаковала Запорожье «Шахедами», повредив жилые дома. По обновленным данным ГСЧС, количество пострадавших возросло до семи: травмированы четверо взрослых и двое детей (в возрасте 1,5 и 11 лет), 48-летняя женщина погибла. Спасательные работы завершены, на месте работают коммунальщики.