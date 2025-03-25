Ночная атака "Шахедов" по Украине: в каких областях работали силы ПВО, где были попадания

В ночь на 25 марта 2025 года россияне атаковали Украину ракетой и "Шахедами".

Об этом сообщили в Воздушных силах.

"Противник атаковал баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма и 139 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов", — говорится в сообщении.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 78 "Shahed" (беспилотников других типов) на юге, севере и в центре страны.

"34 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий). В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Полтавщина, Кировоградщина, Киевщина, Черкасчина и Одесчина", — добавили в ПС.

Ранее сообщалось, что в Запорожье с утра звучали взрывы.

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