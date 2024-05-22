Ночная атака "Шахедов": почему все сбитые БпЛА нанесли значительные разрушения энергообъектам

Ночью 22 мая силы ПВО сбили все 24 беспилотника, которые запустили россияне. Информация Воздушных сил соответствует действительности. Впрочем, даже обломки сбитых "Шахедов" могут нанести значительные разрушения.

Об этом рассказал "Новинарный" спикер Воздушных сил Илья Евлаш, отвечая на вопрос о последствиях ночной атаки БпЛА в Сумской области.

"Не все "Шахеды" удается уничтожить прямо в воздухе. Иногда происходит падение обломков как больших, так и малых. Если бы произошло прямое попадание – а "Шахед" является высокоточным оружием – то, к сожалению, повреждения могли бы быть значительно сложнее. Сейчас же сама ОВА (Сумская – Ред.) сообщает, что уже возобновили энергоснабжение", — рассказал представитель ПС.

Евлаш подчеркнул, что дроны могут упасть на территорию разных объектов, вблизи которых сбивают враждебные цели. Как следствие, возникают разного вида повреждения

"Все "Шахеды" сегодня были ликвидированы. Не всегда бывает так, что боевая часть взрывается именно в воздухе. Иногда они (БпЛА — Ред.) падают на землю. Иногда — меньше, иногда — полностью боевая часть. жаль", — подчеркнул Евлаш.

Как сообщалось, этой ночью Россия нанесла удары дронами. Силы ПВО уничтожили все 24 российских "Шахеда".

Российские захватчики нанесли удары по энергообъектам в городах Шостка и Конотоп Сумской области. Из-за удара беспилотников было прекращено электроснабжение.

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