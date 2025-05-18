Россияне ночью запустили по Украине рекордное количество дронов: где были попадания

РФ терроризирует украинцев / © Associated Press

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В ночь на 18 мая россияне снова устроили воздушную атаку по Украине — выпустили ударные дроны.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал 27 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск», — говорится в сообщении.

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По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 88 «Shahed» (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны.

В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина и Донетчина.

Ранее сообщалось, что россияне атаковали Киев. Обломки сбитого российского дрона упали в Голосеевском районе столицы.