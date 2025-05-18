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Россияне ночью запустили по Украине рекордное количество дронов: где были попадания
Ночью украинские города находились под вражеской атакой — оккупанты выпустили «Шахеды». Работало ПВО.
В ночь на 18 мая россияне снова устроили воздушную атаку по Украине — выпустили ударные дроны.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
«Противник атаковал 27 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск», — говорится в сообщении.
По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 88 «Shahed» (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны.
В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина и Донетчина.
Ранее сообщалось, что россияне атаковали Киев. Обломки сбитого российского дрона упали в Голосеевском районе столицы.