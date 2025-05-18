ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
524
Время на прочтение
1 мин

Россияне ночью запустили по Украине рекордное количество дронов: где были попадания

Ночью украинские города находились под вражеской атакой — оккупанты выпустили «Шахеды». Работало ПВО.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
РФ терроризирует украинцев

РФ терроризирует украинцев / © Associated Press

В ночь на 18 мая россияне снова устроили воздушную атаку по Украине — выпустили ударные дроны.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал 27 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск», — говорится в сообщении.

По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 88 «Shahed» (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны.

В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина и Донетчина.

Ранее сообщалось, что россияне атаковали Киев. Обломки сбитого российского дрона упали в Голосеевском районе столицы.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
524
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie