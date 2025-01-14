Ночная атака "Шахедов": в ряде регионов прогремели взрывы, первые подробности

В ночь на 14 января 2025 года россияне атаковали Украину ударными дронами.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

"С 18.30 13 января противник атаковал 80 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск. По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 58 "Shahed" и беспилотников Харьковской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей", — говорится в сообщении.

Сбитые вражеские беспилотники нанесли ущерб в Сумской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях. Повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили, имущество граждан.Предварительно обошлось без жертв, пострадавшим оказывается помощь.

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