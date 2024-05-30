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Ночная атака врага 30 мая 2024 года была комбинированной: первые подробности

Ночная атака врага 30 мая 2024 года была комбинированной: первые подробности

Атака БпЛА длилась 5 часов 30 минут / Фото: ТСН.ua

Украинцы пережили очередную тревожную ночь.

По информации мониторинговых каналов, враг применил во время ночной атаки 30 мая 2024:

  • крылатые ракеты Х-101/555 запущены четырьмя бортами Ту-95 из района Саратовской области РФ;
  • ударные БпЛА типа "Шахид".

Ракеты Х-101/555 преодолели наибольшую дистанцию в ~1720 км, прежде чем достигли Староконстантинова Хмельницкой области.

Ракетная атака продолжалась 2 часа.

Атака БПЛА длилась 5 часов 30 минут.

Подробности ожидаем от местных администраций.

А между тем в Крыму раздались взрывы: мост через Керченский пролив перекрыт.

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