Ночная атака врага 30 мая 2024 года была комбинированной: первые подробности

По информации мониторинговых каналов, враг применил во время ночной атаки 30 мая 2024:

крылатые ракеты Х-101/555 запущены четырьмя бортами Ту-95 из района Саратовской области РФ;

ударные БпЛА типа "Шахид".

Ракеты Х-101/555 преодолели наибольшую дистанцию в ~1720 км, прежде чем достигли Староконстантинова Хмельницкой области.

Ракетная атака продолжалась 2 часа.

Атака БПЛА длилась 5 часов 30 минут.

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Подробности ожидаем от местных администраций.

А между тем в Крыму раздались взрывы: мост через Керченский пролив перекрыт.

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