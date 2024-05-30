Ночная атака врага 30 мая 2024 года была комбинированной: первые подробности

Украинцы пережили очередную тревожную ночь.
По информации мониторинговых каналов, враг применил во время ночной атаки 30 мая 2024:
- крылатые ракеты Х-101/555 запущены четырьмя бортами Ту-95 из района Саратовской области РФ;
- ударные БпЛА типа "Шахид".
Ракеты Х-101/555 преодолели наибольшую дистанцию в ~1720 км, прежде чем достигли Староконстантинова Хмельницкой области.
Ракетная атака продолжалась 2 часа.
Атака БПЛА длилась 5 часов 30 минут.
Подробности ожидаем от местных администраций.
А между тем в Крыму раздались взрывы: мост через Керченский пролив перекрыт.
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