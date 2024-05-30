Ночная комбинированная атака России: поврежден объект энергетики

Ночью 30 мая во время ракетно-дроновой атаки российских войск в Хмельницкой области произошло отключение света. Без электричества осталось более 10 тысяч потребителей.

Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

"Ночью во время ракетной атаки в Хмельницкой области были повреждены объекты энергетической инфраструктуры", – говорится в сообщении.

В компании также отмечают, что к утру обесточенными остаются около 500 потребителей. В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Между тем, руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин заявлял, что из-за ночной атаки один из городов области частично остался без электроэнергии.

Кроме того, в "Хмельницкоблэнерго" сообщали, что в регионе несколько тысяч человек остались без электричества из-за непогоды — сильных порывов ветра и ливней. Электрическая энергия частично отсутствует в 18 населенных пунктах, в 13 – полностью отсутствует. Несмотря на это, почасовых отключений света в Хмельницкой области не будет.

Напомним, ночью 30 мая РФ мощно атаковала Хмельнитчину дронами и ракетами. В пределах области силы ПВО ВСУ уничтожили более 10 вражеских целей.

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