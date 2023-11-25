Ночная массированная атака дронами: Зеленский отреагировал на действия оккупантов

По словам главы государства, РФ гордится тем, что может убивать.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку дронами со стороны российских оккупантов. Он отметил, что атаку РФ устроила на день памяти жертв Голодомора-геноцида.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

“Более 70 “шахедов” в ночь на день памяти жертв Голодомора-геноцида. Сознательный террор. Как раз в это время. Руководство России гордится тем, что может убивать”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также подчеркнул, что украинские Силы обороны сбили большинство дронов, однако не все.

“Но работаем дальше, чтобы усилить наше ПВО и сбивать больше. И работаем дальше, чтобы объединить мир в защите от российского террора. Государство-террорист должно проиграть и отвечать за содеянное”, — добавил президент.

Напомним, что в Киеве обломки дрона упали на жилой дом.

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