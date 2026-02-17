Ночная массированная атака: Игнат объяснил, почему не удалось сбить российскую баллистику

Атака РФ. / © Associated Press

Во время ночной атаки РФ украинская ПВО уничтожила все крылатые и одну авиационную вражескую ракету. Однако сбить баллистику не удалось.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Если говорить на языке цифр, то все крылатые ракеты уничтожены, сбиты. Это ракеты Х-101, а также ракеты наземного базирования „Искандер“ плюс одна авиационная ракета», — подчеркнул Игнат.

Впрочем, ущерба баллистики нет. По словам представителя ПС, четыре баллистических ракеты над восточными регионами не были перехвачены в силу определенных обстоятельств. В частности, Игнат отметил, что такие воздушные российские цели может перехватывать комплекс ПВО Patriot.

«Перехватывать баллистику может система Patriot. Ей нужно быть в нужное время в нужном месте, там, где враг целится баллистикой. Иногда удается перехватывать, когда есть такая возможность, а в этот раз, к сожалению, не удалось», — добавил Юрий Игнат.

Напомним, ночью и утром 17 февраля РФ атаковала Украину дронами и ракетами. Всего было зафиксировано 425 средств воздушного нападения. В частности, 396 беспилотников и четыре баллистических ракеты «Искандер-М». Силы ПВО уничтожили 392 воздушных целей.

Кроме того, РФ вывела в Черное море ракетоноситель из порта Новороссийска. По данным мониторов, возможный суммарный залп составляет до шести ракет «Калибр». Впрочем, в отчете ПС о пусках этих крылатых ракет не сообщалось.