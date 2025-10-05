ТСН в социальных сетях

Украина
1078
1 мин

Ночная массированная атака на Винницкую область: что известно о последствиях

В Винницкой области в результате ночной атаки российских войск зафиксировано попадание в один из промышленных объектов.

Ирина Игнатова
Атака на Винницкую область

В Винницкой области в результате массированной атаки россиян в ночь на воскресенье, 5 октября, зафиксировано попадание в один из гражданских объектов. Российские войска попали в промышленный гражданский объект.

Об этом сообщила глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная в своем официальном Telegram-канале.

По ее информации, по состоянию на утро воскресенья, пострадавших в результате атаки нет.

«В результате ночной вражеской массированной атаки в Винницкой области попадание в промышленный гражданский объект», — отметила Наталья Заболотная, добавив, что все соответствующие службы уже работают на месте происшествия.

Напомним, в ночь на воскресенье, 5 октября, враг совершил массированную атаку по Украине . Под ударом русских дронов и ракет оказались несколько регионов.

