Ночная массированная атака РФ ночью 25 мая: в нескольких регионах есть погибшие — главное (фото)

Удар по Киевщине 25 мая

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В ночь на 25 мая российские войска вновь нанесли массированный удар по Украине дронами и ракетами. В общей сложности под удар попали Киев и Киевщина, Хмельнитчина, Житомирщина, Харьков, Тернополь, Николаев, Сумы и Конотоп. В результате удара есть погибшие и раненые.

ТСН.ua собрал все, что известно о последствиях удара.

Житомирщина — погибли дети

В результате удара РФ по Житомирской области погибли три ребенка. Детям было 8, 12 и 17 лет, тело одного деблокировали спасатели.

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Спасательный на месте гибели детей

Удар по Житомирской области 25 мая

В Хмельницкой области — четверо погибших

В Хмельницкой области в результате обстрела потерпела разрушения гражданская инфраструктура. По предварительной информации, четыре человека погибли.

Как сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, также разрушены шесть частных жилых домов, более 20 — повреждены. Кроме того, повреждены окна в учебном заведении и коммунальный транспорт.

Удар по Хмельницкой области 25 мая

Киевщина — тоже 4 погибших

По данным ГСЧС, в результате ночной массированной атаки на Киевщину есть 4 погибших. Еще 16 травмированы, среди них 3 детей. КОВА пишет о трех погибших.

Удар по Киевщине 25 мая

Киев

Киев вторую ночь подряд находился под вражескими обстрелами: дронами и ракетами. К счастью, в этот раз обошлось без погибших.

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По информации КМВА, от атаки пострадали 11 жителей Киева, троих госпитализировали.

В Голосеевском районе пострадало студенческое общежитие.

Поврежденное студенческое общежитие в Голосеевском районе

В Днепровском районе обломки сбитого дрона повредили жилое помещение, ранили гражданского.

В Шевченковском районе в двух локациях зафиксированы повреждения в результате российской атаки.

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Разрушение на Лукьяновке

Удар по жилому дому в Николаеве

В Николаеве в результате ночной атаки БпЛА произошло попадание в пятиэтажный жилой дом, после чего возник пожар.

© Виталий Ким

Два этажа разрушены, остальные два этажа повреждены. Погиб 77-летний мужчина. Еще пять человек пострадали, в том числе подросток.

Как рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, ГСЧС продолжает спасательную операцию на месте попадания в многоэтажку. Вероятно, под завалами еще есть один человек.

© Виталий Ким

© Виталий Ким

© Виталий Ким

Удар по Николаеву 25 мая / © Виталий Ким

Тернополь

В Тернополе один из промышленных объектов области подвергся враждебному обстрелу. В результате атаки возник пожар. Предварительно — без жертв и пострадавших.

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«Сегодня в 02:56 в г.Тернополь (промзона) в результате попадания (предварительно крылатой ракеты „Калибр“) частично повреждено здание одного из промышленных предприятий с последующим возгоранием. Информация о пострадавших не поступала», — сообщил начальник Тернопольской ОВА Вячеслав Негода.

Сумщина

Ночью, 25 мая, противник атаковал промышленное предприятие в Сумах. Это уже второй обстрел этого объекта пищевой промышленности — предыдущий произошел в апреле. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также под атакой РФ находился Конотоп. Городской голова Артем Семенихин заявил , что это был самый массированный и комбинированный удар по городу. Разрушен объект инфраструктуры в одном из микрорайонов, который по-прежнему терпел удар. Также частично обесточены некоторые улицы города. Жертв и раненых нет.

Кроме того, в Сумской области:

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В Великописаревской громаде в результате ударов КАБами погибла 51-летняя женщина , ранен 43-летний мужчина;

В Бурынской громаде в результате атаки БПЛА погиб 60-летний мужчина.

Харьков

В Харькове в результате атаки пострадали три человека. Среди них один ребенок получил ранение обломками стекла, сообщил городской голова Игорь Терехов. По информации ГСЧС, пострадавший ребенок — это 14-летний мальчик.

Председатель ОВА Олег Синегубов добавил, что в с. Казачья Лопань Дергачевской общины погибла 63-летняя женщина.

Кроме того, в Изюмском и Харьковском районах враг ударил БпЛА по агропредприятиям, в результате чего погиб скот.