Ночная массированная атака россиян: куда попал враг и что известно о последствиях

В ночь на 1 июня Россия совершила очередную массированную ракетную атаку на Украину.

Главной мишенью врага при обстреле 1 июня стали объекты энергетической инфраструктуры в разных регионах. Больше всего от атаки пострадали Запорожская, Днепропетровская и Кировоградская области.

Что известно о массированной атаке россиян 1 июня — читайте на ТСН.ua.

В ходе массированного ракетного обстрела были атакованы объекты энергетической инфраструктуры в ряде областей, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Так, враг атаковал энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях. В настоящее время последствия уточняются, а энергетики уже работают над их ликвидацией.

Всего враг выпустил 53 ракеты разных типов и 47 ударных БпЛА. В результате противовоздушного боя сбита 81 воздушная цель.

Кировоградская область

В результате ночной ракетной атаки со стороны России поражен объект энергетической инфраструктуры в Кировоградской области.

"Сегодня утром — вражеская ракетная атака на Кировоградщину. Пораженный объект энергетической инфраструктуры", — сказал глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

По предварительной информации, пострадавших, к счастью, нет.

Запорожская область

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров подтвердил российские атаки и попадание в энергообъект в области.

"Ночью россияне массированно атаковали Запорожье. Попали в один из объектов энергетической инфраструктуры. Есть разрушения. Повреждены и более 20 жилых домов и заведений социальной сферы", — написал Федоров в своем Telegram.

В Запорожье из-за ночных атак временно перекрыли движение через Днепровскую ГЭС. Объезд осуществляется через Арковый мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина — ул. Сичи — ул. Таганская), а также через Новые мосты и Хортицкий район.

Патрульная полиция призвала учитывать эту информацию при планировании своего маршрута и следить за обновлением информации о возобновлении движения.

Винницкая область

В ночь на субботу в Винницкой области из-за падения обломков сбитого вражеского дрона загорелся пожар на объекте критической инфраструктуры.

По словам главы Винницкой ОВА Сергея Борзова, пострадавших нет.

Днепропетровская область

Враг попал по энергетической инфраструктуре региона. Под ударом оказалась также Покровская община. Ранены четыре человека. Среди них – 7-летняя девочка, 69-летний мужчина и две женщины – 74 и 68 лет.

Атака на Днепропетровщину 1 июня / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Атака на Днепропетровщину 1 июня / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Повреждены автобус, двухэтажное неэксплуатируемое здание, частный дом, хозяйственное сооружение. Какой еще ущерб нанес враг, сейчас уточняется.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Защитники неба сбили над областью 9 ракет 10 "шахедов".

Ивано-Франковская область

Было неспокойно и в Прикарпатье. Целью врага был также объект энергетической инфраструктуры.

"В результате атаки возник пожар, к ликвидации которого был привлечен 101 пожарный и 33 единицы техники", — сообщила председатель ОВА Светлана Онищук.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Атака на Ивано-Франковскую область 1 июня/Фото: Председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук

Повреждены две ТЭС

Россия во время массированного обстрела атаковала теплоэлектростанции ДТЭК . Под прицелом окупантов были две ТЭС.

"Враг обстрелял Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки. Это уже шестая массированная атака на теплоэлектростанции ДТЭК за 2,5 месяца", — сообщили в ДТЭК.

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