Ночная охота на танкеры РФ: еще 13 судов ппоражено у берегов Крыма

Поражение российского танкера / © скриншот с видео

Реклама

В ночь на 10 июля Силы беспилотных систем поразили 13 судов российского «теневого флота» на подходах к временно оккупированному Крыму. Среди пораженных целей — десять танкеров, сухогруз, паром и морской буксир.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным «Мадьяр» в посте на своей странице в Facebook.

По его словам, всего за одну ночь украинские беспилотники нанесли удары по 13 судам, которые Россия использовала для морской логистики.

Реклама

«Азовский филиал Чернобаевки, уже 48: за ночь 10 июля на подходах к Крыму было сбито +13 судов теневого флота», — написал Бровди.

Он уточнил, что среди пораженных целей — 10 танкеров, один сухогруз, один паром и один морской буксир. По словам командующего, все танкеры были идентифицированы и входят в состав российского «теневого флота», который находится под международными санкциями.

«Все танкеры идентифицированы, входят в состав „теневого флота“ и находятся под международными санкциями», — отметил он.

Бровди также сообщил, что в целом за последние 120 часов подразделения Сил беспилотных систем поразили 48 плавательных средств, из-за чего, по его словам, российский флот «систематически теряет боеспособность».

Реклама

Помимо ударов по морским целям, в рамках проекта «Крымский рубильник off» украинские беспилотники нанесли удары по энергетической инфраструктуре оккупированного Крыма. По словам командующего СБС, ночью были поражены пять электроподстанций — «Береговое», «Саки», «Майнаки», «Новоозерная» и «Медведево».

Кроме того, в течение ночи в оперативной глубине оккупированного Крыма и южной части временно оккупированных территорий украинские беспилотники, по данным «Мадяра», результативно поразили 41 военную цель, а на линии боевого столкновения за сутки — 1660 вражеских целей, среди которых, по его словам, 426 оккупантов.

Напомним, спутниковые снимки подтвердили результаты украинской атаки на российский «теневой флот» в Азовском море. На обнародованных кадрах видно как минимум два поврежденных танкера вблизи Керченского пролива.

Новости партнеров