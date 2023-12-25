Ночная работа ПВО, беспорядки в Сербии: главные новости ночи 25 декабря 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Сербская полиция разогнала протестующих в Белграде Читать далее –>
- В Днепропетровской области во время атаки БпЛА сработала ПВО Читать далее –>
- Экскомандующий силами НАТО в Европе объяснил, почему США выгодно обеспечить Украину оружием Читать далее –>
- Израильские военные обнаружили тела пяти заложников в подземном тоннеле ХАМАС Читать далее –>
- Глава Минобороны Финляндии заявил, что не следует ожидать скорого завершения войны в Украине Читать далее –>
Читайте также: