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Ночная работа ПВО, беспорядки в Сербии: главные новости ночи 25 декабря 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
916
Время на прочтение
1 мин
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Ночная работа ПВО, беспорядки в Сербии: главные новости ночи 25 декабря 2023 года

Ночная работа сил ПВО

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Сербская полиция разогнала протестующих в Белграде Читать далее –>
  • В Днепропетровской области во время атаки БпЛА сработала ПВО Читать далее –>
  • Экскомандующий силами НАТО в Европе объяснил, почему США выгодно обеспечить Украину оружием Читать далее –>
  • Израильские военные обнаружили тела пяти заложников в подземном тоннеле ХАМАС Читать далее –>
  • Глава Минобороны Финляндии заявил, что не следует ожидать скорого завершения войны в Украине Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
916
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