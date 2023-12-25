Ночная работа ПВО, беспорядки в Сербии: главные новости ночи 25 декабря 2023 года

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Сербская полиция разогнала протестующих в Белграде Читать далее –>

В Днепропетровской области во время атаки БпЛА сработала ПВО Читать далее –>

Экскомандующий силами НАТО в Европе объяснил, почему США выгодно обеспечить Украину оружием Читать далее –>

Израильские военные обнаружили тела пяти заложников в подземном тоннеле ХАМАС Читать далее –>

Глава Минобороны Финляндии заявил, что не следует ожидать скорого завершения войны в Украине Читать далее –>

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