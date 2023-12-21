Ночная работа сил ПВО, КНДР передала РФ очередную партию оружия: главные новости ночи 21 декабря 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

В Киевской области во время атаки беспилотников сработало ПВО Читать далее –>

КНДР передала России очередную партию оружия для войны против Украины Читать далее –>

Трамп пытается затянуть начало судебного процесса против себя — Reuters Читать далее –>

Обломки вражеского БпЛА упали на жилой дом в Полтавской области Читать дальше –>

Япония позволит экспорт компонентов Patriot в Европу: чем это поможет Украине Читать далее –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.