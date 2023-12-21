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Ночная работа сил ПВО, КНДР передала РФ очередную партию оружия: главные новости ночи 21 декабря 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1518
Время на прочтение
1 мин
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Ночная работа сил ПВО, КНДР передала РФ очередную партию оружия: главные новости ночи 21 декабря 2023 года

Беспилотники Shahed / Фото: Getty Images

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

  • В Киевской области во время атаки беспилотников сработало ПВО Читать далее –>
  • КНДР передала России очередную партию оружия для войны против Украины Читать далее –>
  • Трамп пытается затянуть начало судебного процесса против себя — Reuters Читать далее –>
  • Обломки вражеского БпЛА упали на жилой дом в Полтавской области Читать дальше –>
  • Япония позволит экспорт компонентов Patriot в Европу: чем это поможет Украине Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
1518
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