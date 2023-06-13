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Ночная ракетная атака на Кривой Рог: медики рассказали о состоянии раненых

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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Ночная ракетная атака на Кривой Рог: медики рассказали о состоянии раненых

Ракетный удар по Кривому Рогу унес жизни 11 человек. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

В частности, у пострадавших ожоги.

В одно из медучреждений Кривого Рога госпитализировали 12 раненых в результате ракетного удара ночью 13 июня. Двое пациентов в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на руководительницу больницы.

"Всем предоставлено необходимое лечение, проведены обследования и операции. У раненых минно-взрывные травмы и ожоги. Двое пациентов в крайне тяжелом состоянии. Три человека после обследования будут лечиться амбулаторно", — сказала руководитель больницы.

По ее словам, самому молодому раненому — 30 лет, самому старшему — 67.

Напомним, ночью против 13 июня во время воздушной тревоги россияне ударили по Кривому Рогу. Кафиры выпустили по городу шесть ракет.

В результате атаки погибли 11 мирных жителей. Среди погибших и жители пятиэтажки и работники склада частного предприятия. Ранены 25 человек.

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Дата публикации
Просмотры
836
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