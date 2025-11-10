- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 3648
- Время на прочтение
- 1 мин
Ракетная атака на Украину и завершение шатдауна в США: главные новости ночи 10 ноября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 10 ноября 2025 года:
Россия атаковала Украину ракетами «Кинжал»
«Конец шатдауна»: Сенат США проголосовал за финансирование работы правительства
Норвегия готова предоставить 100 млрд евро из своего Суверенного фонда для Украины
Россия ночью атаковала Украину беспилотниками
«Вечный правитель»: Орбан пытается отменить выборы, ссылаясь на войну в Украине