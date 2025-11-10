ТСН в социальных сетях

Украина
3648
1 мин

Ракетная атака на Украину и завершение шатдауна в США: главные новости ночи 10 ноября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Игорь Бережанский
Миг-31К с ракетой «Кинжал»

Миг-31К с ракетой «Кинжал» / © kremlin.ru

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 10 ноября 2025 года:

  • Россия атаковала Украину ракетами «Кинжал» Читать дальше –>

  • «Конец шатдауна»: Сенат США проголосовал за финансирование работы правительства Читать далее –>

  • Норвегия готова предоставить 100 млрд евро из своего Суверенного фонда для Украины Читать далее –>

  • Россия ночью атаковала Украину беспилотниками Читать далее –>

  • «Вечный правитель»: Орбан пытается отменить выборы, ссылаясь на войну в Украине Читать далее –>

3648
