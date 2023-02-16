Это фиаско: в Минэнерго рассказали, как ночная ракетная атака россиян повлияла на ситуацию со светом

В ночь на 16 февраля россияне совершили очередную массированную ракетную атаку на критическую инфраструктуру Украины, однако это никак не повлияло на ситуацию с электроэнергией.

Несмотря на повреждения на некоторых объектах критической инфраструктуры, генерации электроэнергии достаточно для обеспечения потребностей потребителей.

Об этом 16 февраля сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, сегодня генерация электроэнергии продолжит снабжать ее потребление, появился определенный резерв мощности. Большую часть электроэнергии страны производят Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС.

В Одесской области из-за ремонта сетей возможны стабилизационные отключения.

Энергетики Харьковской области менее чем за сутки завершили ремонтные работы и возобновили электроснабжение в Купянске и близлежащих районах, которые накануне были обесточены в результате вражеских обстрелов.

Напомним, россияне ночью атаковали Украину дронами и ракетами, большинство из которых уничтожило ПВО. Захватчики выпустили по Украине 32 крылатых ракет воздушного и морского базирования. По всей стране была объявлена воздушная тревога, а в ряде областей была зафиксирована работа противовоздушной обороны.

Зафиксированы попадания во Львовской и Кировоградской областях. Во Львовской области три вражеских ракеты попали в объект критической инфраструктуры.

Кроме этого, оккупанты накрыли ракетами Павлоград Днепропетровской области. Погибла 79-летняя женщина. Предварительно семь человек пострадали. Кроме того, повреждено промышленное предприятие, разрушены 7 частных домов. Еще 30 – изуродованы.

Однако руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что днем 16 февраля российские оккупанты могут нанести повторные ракетные удары по Украине.

Читайте также: