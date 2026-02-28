Ночная стрельба в Киеве: что известно

Полиция разыскивает злоумышленника

В Киеве произошла громкая стрельба в центре города. Об этом в Сети сообщали в пятницу поздно вечером. Выстрелы раздавались в Шевченковском районе столицы.

В полиции Киева ТСН.ua сообщили, что правоохранители выехали на место происшествия в Шевченковском районе и устанавливают детали инцидента.

Как уточнили в полиции Киева, произошел конфликт между водителем автомобиля Toyota и неизвестным мужчиной. Стрельба произошла на улице Лукьяновской.

«К водителю автомобиля Toyota начал придираться на дороге неадекватный мужчина и порезал шины его автомобиля. Водитель вышел из автомобиля и произвел несколько выстрелов в воздух из зарегистрированного на него оружия. Нападающий после этого скрылся. Прошло без пострадавших», — рассказали ТСН в полиции Киева.

Правоохранители ищут нападающего. Пока неизвестно, задержан ли он.

Напомним, на Буковине произошла стычка со стрельбой между людьми в форме и гражданскими. Конфликт возник во время задержания 39-летнего мужчины, который находился в розыске за нарушение порядка несения военной службы. Местные заблокировали авто правоохранителей и сопротивлялись, из-за чего полицейский произвел предупредительные выстрелы в воздух.